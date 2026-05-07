Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Петр Ямзин погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Петр Ямзин погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он до конца был верен присяге, своей Родине и навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», - говорится в сообщении.

Всех, кто желает проводить Петра Ямзина в последний путь, ждут сегодня к 10:00 в ритуальном зале Надыма. А в 11:00 состоится отпевание в Свято-Никольском храме.

Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и все жители приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Петра.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Надым оправил в зону спецопераций три автомобиля и гуманитарку. Технику для военнослужащих подготовили специалисты муниципального автотранспортного предприятия. После окончания рабочего дня они дорабатывали машины в соответствии с запросами бойцов.

