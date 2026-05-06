Жители Антипаюты теперь могут покупать онлайн билеты на вертолет и проходить электронную регистрацию

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жители Антипаюты теперь могут покупать онлайн билеты и проходить электронную регистрацию на вертолетные рейсы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Покупка и регистрация доступны на рейсы из Антипаюты в Новый Уренгой, Тазовский и Находку.

Напоминаем, что в данный момент онлайн продажа и электронная регистрация доступны жителям Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного, Салемала, Панаевска, Нового Порта, Мужей, Питляра, Азов, Горок, Овгорта, Шурышкар, Восяхово, Лопхарей, Казым-Мыса, Тазовского, Кутопьюгана, Ныды, Самбурга, Красноселькупа, Тольки и Лабытнанги. На очереди - Нори.

Ознакомиться с расписанием, условиями перелета и приобрести билет можно на сайте и в кассах авиакомпании «Ямал». Подробности по номеру - 8 (34922) 2-52-51.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что летом будет запущен новый вертолетный рейс Салехард - Новый Порт. Он придет на смену водному сообщению.

