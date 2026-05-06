В День Победы надымчане смогут помочь бойцам СВО гуманитарной помощью

В День Победы надымчане смогут помочь бойцам СВО. Как рассказали в районной администрации, с 12:00 до 18:00 на площади Юбилейной будет работать пункт сбора гуманитарной помощи.

- Каждый может принести вещи, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, а также написать письма нашим защитникам, - обратились в мэрии к землякам.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (3499) 52-68-75.

Напоминаем, что 9 мая в Надыме пройдет шествие «Бессмертного полка». Горожане, вместе с портретами своих героев, пройдут по улице Зверева и Ленинградскому проспекту. А затем на площади Юбилейная состоится торжественная церемония, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

