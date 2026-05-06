Два килограмма наркотиков хотела сбыть в Новом Уренгое югорчанка

Новоуренгойский суд вынес приговор 38-летней жительницы Югры, собиравшейся сбыть в городе крупную парию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В июле 2025 года женщина, действуя в составе организованной группы, приехала в Новый Уренгой. Затем ей на телефон пришло сообщение с координатами нахождения тайника-закладки, и она отправилась за запрещенными веществами.

- Находясь в районе Коротчаево, женщина забрала из тайника два килограмма наркотиков, расфасовала часть на более мелкие партии и разложила на территории Нового Уренгоя для сбыта конечным потребителям, - прокомментировали в ведомстве.

Однако заработать на сбыте ей так и не удалось, поскольку в дело вмешались правоохранители.

Суд признал югорчанку виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорил ее к одиннадцати с половиной годам в колонии общего режима.

