Следователи начали проверку после конфликта школьниц в Ноябрьске. Одна девочка отпинала вторую

Руководитель ямальского следкома Александр Егоров велел ноябрьским коллегам организовать доследственную проверка по факту избиения несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 3 мая в соцсетях появилось видео, в котором одна девочка-подросток в присутствии сверстников бьет вторую. Причем школьница не щадит обидчицу: удары наносятся ногами и руками по голове, лицу и туловищу.

Проверка организована по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка обстоятельствам конфликта между подростками, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьская школа № 6 оказалась в эпицентре скандала, а причина этого - жестокая драка между девочками-подростками, произошедшая 24 апреля. В итоге у пострадавшей разбита голова и огромный шрам, а у нападавшей - серьезные проблемы со школой и правоохранительными органами.

