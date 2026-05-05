Фото: департамент информационных технологий и связи Ямала

Ямальские ветераны получат поздравления с Днем Победы от президента. Их доставит Почта России, сообщили в окружном департаменте информационных технологии и связи.

Со 2 по 8 мая почтальоны вручат поздравительные письма порядка 259 тысячам российских ветеранов, из них 90 проживают на Ямале. Внутри - именная открытка с поздравлением, подписанная Владимиром Путиным.

- Почтальоны приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления, где бы они ни находились в праздничные дни. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства ветерана и доставят письмо по актуальному адресу, - прокомментировали в ведомстве.

Если ветерана вдруг не окажется дома, поздравление будет храниться в ближайшем отделении почты месяц. В течение этого времени почтальон еще раз придет к герою, чтобы вручить конверт.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском установили новый рекорд России: более полутора тысяч жителей выстроились в слово «Победа». Участие в масштабной акции приняли горожане всех возрастов: те, кто лично слышал об ужасах войны от своих родных и те, кто знает о событиях далеких лет только со страниц учебников. Но не взирая на разницу в возрасте, все губкинцы оказались едины в одном - забывать подвиг предков нельзя!

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.