Фото: администрация Нового Уренгоя

Жителям Нового Уренгоя запретили выходить и выезжать на лед. Как рассказали в городской администрации, даже внешне прочный лед может оказаться ненадежным, так как его структура меняется ежедневно в зависимости от погоды.

За нарушение предусмотрен административный штраф: для пешеходов - от 500 до 1 500 рублей, а для автомобилистов - от 2 000 до 10 000 рублей.

Кстати, в 2025 году ЕДДС зафиксировала 14 случаев выхода детей на лед реки Седэяха и озера Молодежное. Такие игры могут закончиться трагедией, поэтому родителям необходимо провести с детьми беседы об опасности и возможных последствиях.

«Если вы стали свидетелем выхода человека на хрупкий лед, немедленно звоните по номерам 102 или 112», - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме росгвардейцы спасли провалившуюся под лед 10-летнюю девочку.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.