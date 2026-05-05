В Надыме на несколько часов перекроют проезд по улице Комсомольская

Фото: администрация Надымского района

В Надыме 6 мая с 16:00 до 17:30 перекроют проезд по улице Комсомольская. Причина этого - репетиции праздничного шествия «Победный Май», сообщили в районной администрации.

Согласно имеющейся схеме, проезд закроют от Свято-Никольского храма до магазина «Монетка».

Фото: администрация Надымского района

«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения», - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 9 мая в Надыме пройдет шествие «Бессмертного полка». Колонна проследует от мемориала «Вечный огонь» до площади Юбилейная.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.