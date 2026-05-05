В Надыме на несколько часов перекроют проезд по улице Комсомольская

В Надыме 6 мая с 16:00 до 17:30 перекроют проезд по улице Комсомольская. Причина этого - репетиции праздничного шествия «Победный Май», сообщили в районной администрации.
Согласно имеющейся схеме, проезд закроют от Свято-Никольского храма до магазина «Монетка».
«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения», - обратились в мэрии к землякам.
Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 9 мая в Надыме пройдет шествие «Бессмертного полка». Колонна проследует от мемориала «Вечный огонь» до площади Юбилейная.
