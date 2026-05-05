Ямальцы выйдут на всероссийский субботник 29 мая. Основное внимание - общественным территориям, благоустроенным в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе губернатора.

- Приглашаю ямальцев присоединиться к субботнику. Участвуя в таких масштабных мероприятиях, люди начинают бережнее относиться к территориям, где они живут, - обратилась к землякам главный архитектор Ямала Альбина Полухина.

А пока субботник не наступил, муниципалитеты определяют места, нуждающиеся в уборке, готовятся необходимые техника, оборудование и инструменты.

Отметим, что в более теплых регионах страны субботник прошел 25 апреля. На Ямале, в связи с климатическими особенностями, уборку перенесли на более позднюю дату.

