Фото предоставлено КП

На Ямале намерены запустить беспилотную доставку товаров каслающим оленеводам. Это станет возможным благодаря проекту «Добрый дрон» от студентов «ГосВышки»: они разработала специальное приложение, где тундровики могут оформить заказ товаров, сообщили в пресс-службе губернатора.

На днях специальная делегация апробировала доставку в заранее неизвестную динамическую точку, поскольку сейчас оленеводы передвигаются вместе со своими оленями по тундре.

Координаты тундровика передавались непосредственно в момент совершения заказа. На тот момент он находился в радиусе 5-6 километров от фактории Степина Приуральского района. Точное местоположение определилось только после оформления заявки.

В перспективе заказ будут доставлять от факторий Степина и Паюта на расстояние до 50 километров. Дрон будет сбрасывать коробку с посылкой с высоты до полутора метров и затем возвращаться обратно на факторию.

Оплату предполагается производить с помощью электронных кошельков, на которые заказчик заранее переведет деньги.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.