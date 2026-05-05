НовостиОбщество5 мая 2026 9:36

На Ямале намерены запустить беспилотную доставку товаров каслающим оленеводам

Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

На Ямале намерены запустить беспилотную доставку товаров каслающим оленеводам. Это станет возможным благодаря проекту «Добрый дрон» от студентов «ГосВышки»: они разработала специальное приложение, где тундровики могут оформить заказ товаров, сообщили в пресс-службе губернатора.

На днях специальная делегация апробировала доставку в заранее неизвестную динамическую точку, поскольку сейчас оленеводы передвигаются вместе со своими оленями по тундре.

Координаты тундровика передавались непосредственно в момент совершения заказа. На тот момент он находился в радиусе 5-6 километров от фактории Степина Приуральского района. Точное местоположение определилось только после оформления заявки.

В перспективе заказ будут доставлять от факторий Степина и Паюта на расстояние до 50 километров. Дрон будет сбрасывать коробку с посылкой с высоты до полутора метров и затем возвращаться обратно на факторию.

Оплату предполагается производить с помощью электронных кошельков, на которые заказчик заранее переведет деньги.

