Пьяная новоуренгойка едва не зарезала знакомого и теперь может лишиться свободы

Пьяная новоуренгойка едва не зарезала знакомого и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в ночь с 22 на 23 марта, когда женщина, перебрав со спиртным, повздорила со знакомым мужчиной.

- Во время ссоры со своим знакомым женщина схватила нож и всадила его в сердце мужчины. Но, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший выжил, - прокомментировали в ведомстве.

Новоуренгойку будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

