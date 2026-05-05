Многодетные семьи и родственники бойцов СВО из Салехарда получат бесплатную землю

Многодетные Салехардцы, родственники участников СВО и сами бойцы могут рассчитывать на бесплатную землю. На сайте городской администрации опубликован список из 177 граждан, стоящих в очереди на участок.

Согласно документу, на участки претендуют 154 многодетные семьи. Еще 22 заявителя - семьи участников спецоперации, включая погибших. И один заявитель - участник СВО.

Земли выделяют под строительство домов, личное подсобное хозяйство и садоводство.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что регион обеспечил землей порядка трех тысяч многодетных семей. Больше всего участков выдали в Салехарде, Пуровском районе, Новом Уренгое и Ноябрьске. Их можно использовать для индивидуального жилищного строительства.

