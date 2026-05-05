В Тазовском 19-летний рецидивист истязал девушку и зарезал знакомого. Теперь его ждет суд

Перед Тазовским районным судом предстанет 19-летний местный житель-рецидивист. Он обвиняется сразу по двум статьям: п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все свои преступления мужчина совершил, будучи в алкогольном опьянении. В первом случае он регулярно бил по лицу свою знакомую и резал ей ноги ножом. А во-втором - вонзил нож в грудь знакомого. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Желая скрыть убийство, он обратился к родной сестре и своему приятелю. Они положили тело погибшего в хозяйственную сумку и перенесли в другое место, а его одежду выбросили в мусорный контейнер.

В отношении соучастников преступления заведено отдельное дело по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

