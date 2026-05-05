Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Константин Горбунов погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Константин Горбунов погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», - говорится в сообщении.

В зоне СВО Константин служил старшим оператором расчета взвода танкового батальона в звании рядового.

Желающих проводить мужчину в последний путь ждут 6 мая к 10:00 в ритуальном зале Надыма, расположенном по адресу: ул. Сенькина, д. 2 «А». А в 11:00 начнется отпевание в Свято-Никольском храме.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Надым оправил в зону спецопераций три автомобиля и гуманитарку. Технику для военнослужащих подготовили специалисты муниципального автотранспортного предприятия. После окончания рабочего дня они дорабатывали машины в соответствии с запросами бойцов.

