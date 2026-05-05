В Лабытнанги пройдет Крестный ход в честь Дня великомученика Георгия Победоносца

Фото: администрация Приуральского района

Жителей Лабытнанги приглашают присоединиться к Крестному ходу в честь Дня великомученика Георгия Победоносца.

Крестный ход пройдет 6 мая с 10:30 до 11:30 по улицам Первомайская, Школьная, Дзержинского и Автострадная. Начало движения - от Храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

Указанные улицы перекроют для проезда транспорта с 9:30 до 11:30. Водителей просят учитывать данную информацию.

Фото: администрация Приуральского района

- Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в христианском мире. А 6 мая традиционно становится временем молитвы, добрых дел и духовного единения, - сказали в администрации Пуровского района.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.