В ямальских реках снизилось содержание нефтепродуктов и меди

Ямальские реки стали значительно чище

Ямальские реки стали значительно чище: за последние пять лет в них значительно снизилось содержание нефтепродуктов и меди. Речь идет о Тазе, Полуе, Соби, Ныде, Гыде, Пякупуре, Евояхе, Пуре, Васьегане и Правой Хетте, сообщили в администрации Салехарда.

В 2025 году специалисты обследовали 35 участков 29 рек - от Шурышкарского до Тазовского районов, включая Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Отобрали 420 проб воды и донных отложений, все они прошли обязательное биотестирование

Общая протяженность береговых линий, попавших под наблюдение, составила 112,5 километра, а съемка берегов и русел проведена на площади более 42 гектаров. Для этого использовалась эхолокация.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершился первый этап расчистки реки Преображенка. Русло отчистили от железобетонных свай, металлических и деревянных конструкций общим весом 250 тонн.

