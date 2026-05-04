На Ямале 5 мая 2026 года продолжит держаться теплая весенняя погода

Погода на Ямале на 5 мая

Во вторник, 5 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки.

Температура ночью составит 0...-5 градусов, при натекании облачности до +5. Днем столбики термометров покажут +4...+9 градусов, местами до +14, по северо-востоку до -1.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 8-13 м/с.

