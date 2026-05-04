Терапевт и врач функциональной диагностики приступили к работе в Ноябрьской ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьская ЦГБ приняла на работу двух новых специалистов: врача-терапевта и врача функциональной диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ольга Корелина трудится в Центре здоровья для взрослых. Она проводит приемы в рамках диспансеризации и онкоскрининга, участвует в профилактических и выездных мероприятиях, которые проводятся в трудовых коллективах.

В 2007 году Ольга Владимировна закончила Тюменскую государственную медицинскую академию. До приезда в Ноябрьск трудилась в Новоуренгойской больнице участковым терапевтом. На сегодняшний день ее стаж работы в сфере здравоохранения - 18 лет.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Елизавета Цепилова пришла в штат отделения ультразвуковой диагностики. Она проводит исследования сердца и сосудов.

В 2023 году Елизавета Юрьевна с отличием закончила Первый Московский государственный университет имени И.М.Сеченова. Затем поступила в ординатуру Российской медакадемии непрерывного профессионального образования (Москва) по направлению «Общая врачебная практика». Во время учебы она заинтересовалась кардиологией и прошла переподготовку по функциональной диагностике.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.