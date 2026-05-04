Фото: администрация Тазовского района

Тазовский поисково-спасательный отряд ищет добровольцев на предстоящий пожароопасный сезон. Об этом говорится на странице администрации Тазовского района в соцсети «ВКонтакте».

«Необходимы ответственные и готовые к испытаниям тазовчане», - говорится в сообщении.

За подробной информацией нужно обращаться в Тазовский поисково-спасательный отряд по адресу: ул. Нагорная, д. 2. Справки по телефону: +7(34922)6-69-49 (доб. 1147).

