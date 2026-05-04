Фото: администрация Ямальского района

Ямальский район стал лидером по вакцинации оленей против сибирской язвы: более 90 тысяч животных за время первого этапа. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Второе место занял Тазовский район с результатом почти 70 тысяч привитых голов, а третье - Приуральский район с 52 тысячами животных.

На данный момент специалисты вакцинировали 246 тысяч оленей из запланированных 543 тысяч. Все тринадцать мобильных ветеринарных бригад завершили работу до начала массового отела.

Кроме того, специалисты взяли пробы на бруцеллез и пометили 43 тысячи животных.

