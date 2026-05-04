Жителей Ноябрьска приглашают на открытие выставки «Освободители Европы»

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашают на открытие новой выставки «Освободители Европы». Торжественное мероприятие пройдет 5 мая в Музее воинской славы, сообщили в городской администрации.

Гости узнают о главных этапах освободительных операций Красной Армии на европейской территории, а также познакомятся с историческими подробностями завершающих событий Великой Отечественной войны.

Выставочный проект реализуется Общероссийским-гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что школьный поисковый отряд «Огонек» из Катравожа поднял своего первого бойца Красной Армии. Сейчас ребята находятся в Кировском районе Ленинградской области и выполняют ответственную миссию по сохранению памяти о героях, не вернувшихся с полей сражений.

