Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Терапевтическая служба Новоуренгойской ЦГБ получила нового руководителя. Им стал Игорь Лащук, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Игорь Лащук приехал в Новый Уренгой из Пыть-Яха, где последние пять лет возглавлял терапевтическое отделение, работал эндоскопистом и вел частный прием как гастроэнтеролог.

Общий стаж Игоря Сергеевича - 27 лет. Сначала он работал санитаром бригады скорой помощи, затем - фельдшером, врачом, врачом стационара. Параллельно доктор Лащук прошел профпереподготовку по эндоскопии и гастроэнтерологии.

В Новоуренгойской ЦГБ Игорь Лащук будет курировать работу терапевтического и кожно-венерологического отделений, взрослой инфекции и отделения медреабилитации.

