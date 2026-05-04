Ильдар Габидуллин из Муравленко погиб в ходе СВО

Фото: администрация Муравленко

Житель Муравленко Ильдар Габидуллин погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в городской администрации.

«В специальной военной операции погиб гранатометчик стрелкового батальона, ефрейтор Ильдар Габидуллин. Выражаем искренние соболезнования семье», - говорится в сообщении.

В зону СВО Ильдар отправился в марте 2024 года, подписав контракт с Министерством Обороны РФ. Погиб он в январе 2025 года при выполнении боевой задачи.

Ильдар окончил Муравленковский многопрофильный колледж. Работал сварщиком в ООО «Муравленковская транспортная компания».

Прощание с мужчиной прошло в деревне Варяш Янаульского района Республики Башкортостан.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Муравленко отправил 700 килограммов гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим. В нее вошли продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.