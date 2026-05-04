Ильдар Габидуллин из Муравленко погиб в ходе СВО

Житель Муравленко Ильдар Габидуллин погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в городской администрации.
«В специальной военной операции погиб гранатометчик стрелкового батальона, ефрейтор Ильдар Габидуллин. Выражаем искренние соболезнования семье», - говорится в сообщении.
В зону СВО Ильдар отправился в марте 2024 года, подписав контракт с Министерством Обороны РФ. Погиб он в январе 2025 года при выполнении боевой задачи.
Ильдар окончил Муравленковский многопрофильный колледж. Работал сварщиком в ООО «Муравленковская транспортная компания».
Прощание с мужчиной прошло в деревне Варяш Янаульского района Республики Башкортостан.
