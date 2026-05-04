Шурышкарца осудили за жестокое убийство двух подруг. Женщин насиловали, били топором и душили

Шурышкарский районный суд вынес приговор жителю села Азовы, который обвинялся в изнасиловании и двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 13 декабря 2025 года в селе Азовы, когда обвиняемый и его будущие жертвы собрались вместе, чтобы провести время за рюмкой-другой. Поначалу все шло спокойно, но затем мужчине захотелось большего и он предложил одной из дам уединиться. Услышав отказ, северянин пришел в ярость и применил силу.

- Применив насилие к одной из женщин, обвиняемый затащил ее в комнату и совершил насильственные действия сексуального характера. Вторая женщина попыталась спасти подругу, но безуспешно, - прокомментировали в ведомстве.

Не желая отвечать перед законом, мужчина схватил топор и множество раз ударил подруг по голове. Одна из них скончалась от полученных ран, а вторая - от удушения.

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием) и приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

