Жительница Яр-Сале со своей несовершеннолетней подругой опустошили чужую банковскую карту. Теперь их ждет суд

Жительница Яр-Сале со своей несовершеннолетней подругой украли и опустошили банковскую карту знакомого мужчины. Теперь они предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Девушки 2007 и 2008 годов рождения завладели банковской картой, оформленной на имя ранее знакомого им мужчины 2003 года рождения. Затем они отправились в разные магазины и купили товары на сумму более 18 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Когда преступление вскрылось, девушкам пришлось возместить причиненный ущерб, но это не спасет их от наказания.

Сейчас северянки подозреваются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору).

