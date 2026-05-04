За прошедшие праздничные выходные ямальцы нарушили ПДД более тысячи раз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие праздничные выходные, с 1 по 3 мая, ямальцы нарушили ПДД 1 056 раз. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, 219 водителей не пристегнулись ремнями безопасности, 52 - нарушили правила перевозки детей, 38 - проехали перекрестки на красный сигнал светофора, 26 - нарушили правила обгона. Еще 21 сели за руль в алкогольном опьянении, 20 - будучи лишенными водительских прав, а 13 - не уступили дорогу пешеходам.

Что касается пешеходов, они были пойманы за нарушениями ровно 18 раз.

