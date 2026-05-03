В Надыме на маршрут выходит «Исторический автобус» выходит на маршрут

В понедельник, 4 мая, в Надыме запустят «Исторический автобус». Он будет отъезжать в 13:10 от остановки в районе Лесном и следовать по маршруту №5. Об этом сообщает администрация города.

Специалисты Музея истории и археологии и Дома природы во время поездки расскажут пассажирам о судьбах и подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны и во время проведения специальной военной операции.

«Исторический автобус» будет радовать надымчан три дня: 4, 6 и 8 мая с отправлением в одно время и в том же месте.

Добавим, что также 4 мая в 18 часов в Детской школе искусств №2 представят литературно-музыкальную композицию «Помните!», посвященную 81-летию Победы. На ней прозвучат стихи, песни и инструментальная музыка о войне, Родине, мужестве защитников Отечества.