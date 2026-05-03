Жителям Ямала расскажут как защитить себя и питомцев от клещей

Определить заразного клеща на вид нельзя Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа уже сейчас и по 10 мая доступны консультации по защите от клещей и вакцинации. Роспотребнадзор запустил горячую линию: +7(800)555-49-43. Специалисты ведомства расскажут ямальцам о способах профилактики клещевого энцефалита и правилах поведения на природе.

Клещи могут активизироваться уже на новой неделе. Им достаточно температуры днем около +10 градусов, а ночные заморозки кровососам уже не страшны. Роспотребнадзор напоминает о важности вакцинации и соблюдения мер предосторожности во время отдыха на природе, ведь клещи переносят опасные заболевания. Чаще всего они заражены клещевым энцефалитом – вирусным заболеванием, которое поражает нервные клетки в организме человека. Оно может привести не только к психиатрическим и неврологическим осложнениям, но и к летальному исходу.

Отличить по внешнему виду клеща-переносчика энцефалита от кровососа, не переносящего эту инфекцию, невозможно, нужно каждый раз, обнаруживая на себе присосавшегося клеща, нести его в лабораторию.