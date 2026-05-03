В Ноябрьске прошла выставка лаек

Владельцы пушистых хвостиков из клуба охотничьего собаководства «Наследие Ямала» в Ноябрьске организовали выставку собак породы лайка. Мероприятие состоялось 2 мая. Посмотреть на милые мордахи моли все желающие. Здесь были представлены породы западносибирской, русско-европейской и карельской лаек - 30 собак.

В клубе отмечают, что лайки отличаются выносливостью и преданностью хозяину, они способны и зверя остановить, и пернатую дичь найти. Своей выставкой общественники хотят привлечь внимание владельцев охотничьих пород собак к ответственному отношению к своим питомцам.

Добавим, что лайка не квартирное животное. Ей нужен простор и километры движения в день.