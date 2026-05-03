На Ямале оленевод с семьей застрял в тундре

Инцидент произошел 2 мая в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Оленевод с семьей отправился на снегоходе с санями в тундру.

- 2 мая года по системе 112 поступило телефонное сообщение от гражданина «В», который сообщил, что в 15 км от села Яр-Сале у него застрял снегоход с санями в которых находятся его родственники, просит помощи в эвакуации, – сообщили в ЕДДС Ямальского района.

Информация была передана службам экстренного реагирования. На место происшествия из села Яр-Сале выехала группа спасателей «Ямалспаса». Оленеводы доставлены в села Яр-Сале, в медицинской помощи не нуждаются.

Напомним, 1 мая рядом с селом Яр-Сале сломался снегоход, просит помочь в эвакуации. Мужчину спасли, в медицинской помощи он не нуждается.