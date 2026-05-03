Ветер стихнет только к ночи: погода на Ямале 3 мая 2026 года

В воскресенье, 3 мая, в Ямало-Ненецком автономном округе облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По западу преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2…+7 градусов, местами до +12 градусов.

В Салехарде с утра ясно и около 0 градусов. Днем солнечная погода, воздух прогреется до +2 градусов. Вечером облачно, возможен небольшой дождь и +2 градуса. Ветер западный с переходом на юго-западный и южный 3-6 метров в секунду.

В Новом Уренгое сегодня пасмурно, осадки в виде мокрого снега, дем возможна слабая метель и штормовой ветер. Утром небольшой снегопад и около 0 градусов. Днем сильные осадки в виде мокрого снега и от 0 до -1 градуса. Вечером осадки прекратятся и похолодает до -3 градусов. Ветер северо-западный с утра 11-17 метров в секунду, днем 8-19 метров в секунду.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Сейчас +2 градуса, днем до +4 градусов, вечером +1 градус. Ветер западный северо-западный днем 5-12 метров в секунду, к вечеру 2-9 метров в секунду, к ночи штиль.

В Надыме пасмурно, к вечеру возможны слабые осадки в виде снега. Сейчас +1 градус. Днем +1...+3 градуса. Вечером переменная облачность и около 0 градусов. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду, к ночи штиль.