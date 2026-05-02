В Ноябрьске летом трудоустроят почти 600 подростков

В Ноябрьске через автоматизированную информационную систему (АИС) «Трудоустройство» подростки подают заявки на летнее трудоустройство. В настоящее время уже одобрено 543 заявления от ребят.

Более 400 подростков войдут в состав 27 трудовых отрядов, остальные окажутся в 72 командах помощников. Об этом сообщает администрация Ноябрьска. Ребятам предстоит отработать целый месяц, а не две недели как годом ранее, на вакансиях, не требующих высокой квалификации. Подростки смогут работать дворниками, помощниками специалиста по работе с молодёжью и прочее на на 0,5 ставки.

Средняя заработная плата после всех отчислений и с учётом компенсации составит более 34 тысяч рублей в одни руки.