Ямал
НовостиОбщество2 мая 2026 8:32

В Ноябрьске летом трудоустроят почти 600 подростков

На летних каникулах в Ноябрьске трудоустроят почти 600 подростков
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске через автоматизированную информационную систему (АИС) «Трудоустройство» подростки подают заявки на летнее трудоустройство. В настоящее время уже одобрено 543 заявления от ребят.

Более 400 подростков войдут в состав 27 трудовых отрядов, остальные окажутся в 72 командах помощников. Об этом сообщает администрация Ноябрьска. Ребятам предстоит отработать целый месяц, а не две недели как годом ранее, на вакансиях, не требующих высокой квалификации. Подростки смогут работать дворниками, помощниками специалиста по работе с молодёжью и прочее на на 0,5 ставки.

Средняя заработная плата после всех отчислений и с учётом компенсации составит более 34 тысяч рублей в одни руки.