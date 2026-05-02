Сотрудники «Ямалспаса» ночью эвакуировали тундровика

Фото: ЕДДС Ямальского района

Около полуночи с 1 на 2 мая сотрудникам поисково-спасательного подразделения «Ямалспас» поступило срочное сообщение. Требовалась помощь тундровику, у которого сломался снегоход.

- 1 мая года по системе 112 поступило телефонное сообщение от гражданина «О», который сообщил, что недалеко от села Яр-Сале у него сломался снегоход, просит помочь в эвакуации, - сообщает ЕДДС Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Группа Ярсалинского «Ямалспаса» в 23:30 доставила пострадавшего в село Яр-Сале. В медицинской помощи он не нуждается.