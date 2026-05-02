НовостиОбщество2 мая 2026 5:49

Глава Ноябрьска поручил коммунальщикам навести порядок на общественных территориях

На общественных территориях Ноябрьска наведут порядок
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Ноябрьска

Глава Ноябрьска Алексей Романов поручил коммунальным службам привести все общественные территории города в порядок.

В настоящее время сотрудники Управления городского хозяйства уже собрали мусор в скверах и парке. Затем им нужно будет отремонтировать скамейки и урны, а также вывезти остатки мусора.

На улице Изыскателей, где введены в эксплуатацию новые дома, от подрядчика потребовали в ближайшие дни благоустроить территорию, чтобы новоиспеченные жильцы могли гулять по тротуарам.

- В выходные дни многие из вас будут гулять по улицам города, парку и скверам, а также на набережных двух озёр — Ханто и Безымянного. Просим вас соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в отведённые для этого места. Не нужно обматывать плёнкой беседки на Ханто: тем самым вы портите имущество города, – обратился к горожанам Алексей Романов.