В Ямальском районе ЯНАО с 1 мая запретили выход на лед

С 1 мая 2026 года и до полного разрушения ледяного покрова на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа введен запрет на выход граждан или выезд транпсорта на ледяную поверхность водоемов.

- Рекомендует Вам отложить поездки за пределы населенных пунктов в период весенней распутицы и не выходить на подтаявший лёд, это опасно для Вашей жизни и здоровья!Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру 112, – обращают внимание в ЕДДДС Ямальского района.

Также службе напомнили, что особо настырных при выходе на лед ждет административная ответственность в виде крупного штрафа. .