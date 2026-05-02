Мокрый снег с дождем и сильный ветер: погода на Ямале 2 мая 2026 года

В субботу, 2 мая, в Ямало-Ненецком автономном округе облачная с прояснениями погода. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2…+7 градусов, местами до +12 градусов.

В Салехарде с утра и весь день солнечная погода без осадков. Сейчас -2 градуса. Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. Вечером -1 градус. Ветер северный 1-5 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно весь день. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, вечером добавится слабая метель. Сейчас в городе +2 градуса. Днем максимально +1...+3 градуса. вечером около 0 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-восточный и северный с усилением к ночи 4-15 метров в секунду.

В Ноябрьске весь день пасмурная погода и мокрый снег с дождем. Сейчас +2 градуса. Днем максимум +1 градус, вечером температура воздуха не изменится. Ветер северо-восточный, с переходами на северный и северо-западный 6-14 метров в секунду.