Авиарейсы между Новым Уренгоем и Уфой перенесли с апреля на май

Вылеты задержались на сутки

Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой, который был запланирован на 30 апреля, перенесли на май. Изменения коснулись и обратного рейса — пассажирам придётся скорректировать свои планы.

По изначальному расписанию самолёт авиакомпании Utair UT 185В должен был вылететь из столицы Башкортостана 30 апреля в 12:40 и прибыть в аэропорт Нового Уренгоя в 15:15 того же дня. Однако вылет не состоялся в оговорённое время. Теперь прибытие рейса на Ямал ожидают 1 мая в 14:40.

Задержан и обратный рейс UT 186В. Его отправление из Нового Уренгоя изначально наметили на 16:15 30 апреля, а посадку в Уфе — на 19:05. Но вылет из ямальского аэропорта состоится только 1 мая в 15:35.

Информация о переносе рейсов размещена на онлайн табло аэропортов. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

