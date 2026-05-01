На Ямале аферисты маскируются под Роструд

Ямальских работодателей предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты выдают себя за сотрудников Роструда и государственных инспекций. Об этом сообщили в пресс службе Роструда по ЯНАО.

Злоумышленники рассылают компаниям поддельные документы — например, предписания о выявленных нарушениях, теневой занятости или несоответствии отчётности. Чтобы придать своим письмам убедительность, мошенники используют фальшивую символику, поддельные реквизиты и даже ссылки на нормы закона. Послания приходят с электронной почты, чей домен похож на официальный, — @gov rostrud.ru.

В ведомстве подчеркнули: настоящие письма от Роструда и его территориальных органов отправляются исключительно с адреса @rostrud.gov.ru. Поэтому при получении подозрительной корреспонденции в первую очередь стоит внимательно проверить адрес отправителя.

Если возникли сомнения, лучше не рисковать и уточнить информацию напрямую в территориальном органе ведомства. На Ямале для этого работает горячая линия — можно позвонить по номеру 8 (958) 164 58 40. Специалисты помогут разобраться, является ли полученное письмо официальным, и дадут необходимые рекомендации.

