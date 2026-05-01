Военкомат Салехарда переезжает: новое здание откроется после 9 Мая

Военный комиссариат Салехарда и Шурышкарского района готовится к смене локации — учреждение перебирается в современное здание на улице Объездной, 46б. Переезд стал возможен благодаря поддержке округа.

Прежнее помещение, возведённое 46 лет назад, давно не соответствовало актуальным требованиям. В перспективе его снесут, а участок на улице Матросова задействуют в рамках комплексного развития города. На этом месте создадут комфортную городскую среду и построят современные жилые дома.

Новый комплекс уже готов к приёму посетителей: он включает просторное двухэтажное здание военкомата площадью почти 548 квадратных метров и вместительный гараж более чем на 150 квадратных метров. Помещения оснащены всем необходимым — сейчас идёт завершающая стадия: специалисты дооснащают кабинеты оборудованием.

Сотрудники военкомата планируют приступить к работе на новом месте после 9 мая.

