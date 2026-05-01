На Ямале аферисты обманывают пенсионеров под предлогом проверки выплат

Жителей Ямала предупреждают, что в сети участились случаи мошенничества, нацеленного на пенсионеров и получателей социальных выплат. Аферисты ловко используют тему недавних индексаций — в начале 2026 года они запустили новую схему обмана.

Как рассказали в ОБК УМВД России по ЯНАО, схема аферистов работает так: человеку приходит сообщение или рекламное объявление с предложением проверить правильность начисления выплат после повышения или дополнительной индексации.

Далее жертву убеждают перейти по ссылке либо установить специальное приложение — иногда предлагают подключить бота. Как только человек выполняет эти действия, у него запрашивают личные данные: СНИЛС, реквизиты банковской карты, паспортные сведения. Если пользователь установил вредоносное приложение, информация похищается автоматически — без каких либо дополнительных действий с его стороны.

В результате мошенники получают доступ к сбережениям, завладевают персональной информацией и даже могут начать действовать от имени пострадавшего.

Пресс служба УМВД по ЯНАО призывает жителей быть бдительными: никакие сторонние сервисы, приложения или боты не имеют доступа к данным о социальных выплатах.

Проверить статус и размер социальных выплат можно только безопасными способами:

- через портал «Госуслуги»;

- на официальном сайте Социального фонда России;

- по телефону единого контакт центра: 8 800 10 000 01;

- при личном обращении в клиентские службы Социального фонда или в МФЦ.

Главное правило — не устанавливайте сомнительные приложения и боты, не переходите по подозрительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои персональные данные незнакомцам и не вводите их на сторонних ресурсах.

