Более 370 вожатых приедут работать на Ямал этим летом

Пятидневный курс обучения прошёл в центре «Авангард» в Ноябрьске

Команда вожатых Ямала успешно прошла инструктивный слёт и вовсю готовится к запуску летних «Школ Ямолод». Как сообщили в департаменте молодёжной политики округа, к работе подготовлены более 370 специалистов со всей страны.

Пятидневный курс обучения прошёл в центре «Авангард» в Ноябрьске. Вожатые отработали навыки проведения программ, разобрали сложные коммуникативные ситуации и выработали общий подход к организации заездов.

— Теперь более 370 вожатых, аниматоров, методистов и управленцев готовы подарить юным ямальцам познавательное и яркое лето, — отметил директор окружного молодёжного центра Кирилл Кондратов.

Вожатых отбирали тщательно: в команду вошли как опытные представители Содружества вожатых Ямала, так и участники российских студотрядов, педагоги, специалисты по воспитанию и студенты профильных вузов. Не обошлось без победителей и призёров всероссийских конкурсов. Всего на участие в проекте поступило свыше 1 000 заявок из 85 городов. Среди желающих поработать на Ямале больше всего жителей Тюмени, Москвы и Санкт Петербурга, а также Салехарда, Муравленко и Ноябрьска.

Этим летом вожатые будут работать с более чем двумя тысячами юных жителей округа. Всего запланировано семь профильных заездов — они пройдут как на Ямале, так и в Краснодарском крае.

Особая новость: летняя «Школа Ямолод» стартует в 2026 году впервые. По многочисленным просьбам родителей расширили возрастной диапазон участников — в школах смогут побывать учащиеся с 1 го по 11 й класс, а также студенты колледжей региона младше 18 лет.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.