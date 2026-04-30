В Тарко-Сале осудят мастера участка, чья халатность привела к гибели двух человек. Их засыпало землей

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Пуровский районный суд рассмотрит уголовное дело мастера участка, чья халатность привела к гибели людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 27 февраля, когда сотрудники ООО «Теплогазмонтаж» приехали в микрорайон Комсомольский, чтобы поменять трубы. Работы велись в вырытом котловане глубиной четыре метра. В какой-то момент замерзший грунт не выдержал и всей своей массой рухнул на людей.

- Оба пострадавших скончались на месте от асфиксии и полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, начальник участка не обеспечил соблюдение требований охраны труда и правил безопасности во время рабо. Он обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.