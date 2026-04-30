На время празднования первомая в Губкинском перекроют часть проспекта Губкина

Фото: администрация Губкинского

Губкинцы готовятся отметить первомай. Но вместе с праздничными гуляниями придут и транспортные ограничения: с 13:00 до 17:30 перекроют часть проспекта Губкина.

«1 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Весны и Труда, будет временно перекрыт участок автомобильной дороги по проспекту Губкина - от пересечения с проспектом Мира до торца дома № 63 шестого микрорайона», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Ниже можно ознакомиться со схемой перекрытия дороги.

Напоминаем, что в Губкинском первомайские гуляния пройдут на площадях у ГДК «Олимп» и ДК «Строитель». Горожан будут ждать концертная программа, спортивные состязания, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, выездная торговля.

