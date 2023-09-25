Три десятка салехардских семей получили жилищные сертификаты на покупку новых квартир

Фото: администрация Салехарда

Сразу 30 салехардских семей получили жилищные сертификаты по пилотному проекту. Благодаря ним северяне смогут купить готовую квартиру на первичном рынке или по договору долевого строительства.

- Это позволило семьям быстро улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь расселения аварийного жилья, - прокомментировали в городской администрации.

На данный момент 20 семей еще находятся в поисках будущей жилплощади, а 10 уже стали счастливыми обладателями квартир в строящемся доме.

Так, Наталья Ахминеева уже подобрала квартиру и оформила все документы. Благодаря программе ее семья переедет на новые метры уже в конце следующего года. Сейчас женщина и ее муж проживают в старой трешке на улице Подшибякина, которую должны снести в 2027 году.

- Квартира будет немного меньше, но зато новая, чистая и в хорошем доме, а места нам хватит, - отметила Наталья.

Кстати, эта квартира будет приятным сюрпризом для их сына Андрея, который проживает вместе с ними, но сейчас находится в зоне СВО.