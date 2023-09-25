В Новом Уренгое погиб водитель грузовика: машины вылетела в кювет и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
В Новом Уренгое произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, погиб водитель большегруза.
- В дневное время, 25 сентября, водитель большегруза «MAN», подъезжая к микрорайону Коротчаево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.
В результате происшествия водитель 1984 года рождения скончался от полученных травм.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
Автоинспекторы призывают водителей к особой осторожности: выбирать скорость с учетом дорожных и метеорологических условий.