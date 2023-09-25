Аппарат губернатора Ямала возглавила Светлана Твердовская

Фото: правительство ЯНАО

Аппарат губернатор Ямала возглавила Светлана Твердовская. Кадровые изменения внесены в связи с обновлением состава правительства. Ирина Новоселова, ранее возглавлявшая госорган, заняла должность первого заместителя губернатора и получила расширенные полномочия.

Светлана Твердовская родилась в 1974 году в Ханты-Мансийске. В 1996 году окончила Уральский государственный университет по специальности «Педагогика и методика начального обучения», а в 2005 году - Тюменский государственный университет, получив квалификацию менеджера государственного и муниципального управления. В 2020 году она заочно стала обладательницей квалификации магистра по той же специальности, получив диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность онаначала сразу после окончания института - вела психолого-педагогические дисциплины в Салехардском педагогическом колледже народов Крайнего Севера. В 2001 году Светлана Твердовская перешла на работу в администрацию Ямала, а с 2003 года работает в аппарате губернатора: прошла карьерный путь от главного специалиста до первого заместителя руководителя. С сентября 2020 года по февраль 2021 года была исполняющим обязанности замгубернатора, руководителя аппарата губернатора.