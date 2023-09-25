В Губкинском детский сад «Звездочка» и несколько жилых домов оставили без отопления

В Губкинском детский сад сад «Звездочка» и несколько жилых домов оставили без отопления Фото: Вера Зенина

В Губкинском детский сад сад «Звездочка» и несколько жилых домов оставили без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи с проведением АО «Ямалкоммунэнерго» срочных аварийно-восстановительных работ, с сегодняшнего дня и по 27 сентября будет отключено отопление в домах №2, №2а, №4, №4г по улице Железнодорожная и в детском саду «Звездочка», - прокомментировали в мэрии.

А с 27 сентября на этих же объектах будет отключена горячая вода. Дадут ее лишь 29 сентября.

Власти просят жителей с пониманием отнестись к возникшей ситуации и извиняются за причиненные неудобства.