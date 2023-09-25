Рецидивист из Яр-Сале предстанет перед судом за избиение возлюбленной, ее подруги и приставленный нож к шее

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В Ямальском районе осудят рецидивиста из Яр-Сале, избившего двух односельчанок и угрожавшего убить одну из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Началась эта история еще 12 мая. Тогда северянин, находясь в алкогольном опьянении, из ревности избил возлюбленную, а спустя время, в июле, он, разыскивая ее и желая выяснить отношения, пришел к дому односельчанки, в котором находилась потерпевшая.

- Проникнув через окно в сени дома и сломав стену из деревянных панелей на лестничный марш, злоумышленник оказался внутри жилища. Обнаружив там сожительницу, мужчина избил ее, а затем и хозяйку, которая попыталась вступиться за гостью. После этого он приставил нож к шее последней и высказал угрозу убийством, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев) - три эпизода, ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).