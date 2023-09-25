На Ямале за прошедшие сутки в авариях пострадали водитель и пассажир

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, обе аварии произошли 24 сентября.

Так, около 02.20 ночи водитель «Volkswagen», находясь около дома №59 по улице Бованенко в Лабытнанги, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Затем, около 18.20 вечера, водитель автомобиля «Lada» стал причиной аварии на 330 километре трассы Сургут-Салехард. Не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, он столкнулся с «Chevrolet». Травмы получил пассажир отечественного авто.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 ДТП, а с начала года 3 519, в которых 23 человека погибли и 193 получили травмы, в том числе 28 детей.