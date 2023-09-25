Жители Губкинского смогут сдать макулатуру и жестяные банки

Фото: администрация Губкинского

Жителей Губкинского приглашают принять участие во тором этапе акции «Бумажный переполох», которая пройдет 30 сентября.

С 12.00 до 14.00 возле здания благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» будут принимать макулатуру и жестяные банки.

Последние, кстати, понадобятся для изготовления блиндажных свечей, которые затем отправят в зону СВО.

Напоминаем, что в первом этапе акции, прошедшем в июне, губкинцы уже собрали более 8 тонн макулатуры. Вторсырье отправили на переработку в Ноябрьск.

Важно! Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки, мешки!